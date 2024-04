Nella giornata di oggi arriverà sugli schermi un nuovo trailer della stagione 3 di Bridgerton e, nell’attesa, online sono stati svelati una foto inedita e un video promozionale che ritraggono il nuovo corteggiatore di Penelope.

Nicola Coughlin è infatti ritratta insieme a Lord Debling, personaggio affidato a Sam Phillips, che sembra possa cercare di conquistare il cuore della giovane.

Luke Newton, interprete di Colin Bridgerton, ha commentato in modo ironico online sottolineando che è “furibondo”, e sarà quindi interessante scoprire in che modo si evolverà la situazione sentimentale della protagonista della terza stagione.

La terza stagione avrà come protagonisti Penelope Featherington e Colin Bridgerton, interpretati da Nicola Coughlan e Luke Newton. La giovane si sta concentrando sulla ricerca di un marito che rispetti la sua indipendenza per poter continuare ad agire come Lady Whistledown, distante dalla madre e dalle sorelle. La sua mancanza di sicurezza, tuttavia, la mette in difficoltà. Colin ritorna dai viaggi compiuti in estate con un nuovo look e atteggiamento e rimane deluso dall’indifferenza di Penelope, cercando di riconquistare la sua amicizia e aiutandola a migliorare la sua autostima, ottenendo ottimi risultati. La situazione lo mette però in difficoltà, dovendo capire i suoi veri sentimenti nei confronti della ragazza che è ancora alle prese con le incomprensioni con Eloise (Claudia Jessie).

