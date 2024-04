Bridgerton 3: le nuove foto mostrano Benedict interagire con uno dei nuovi personaggi

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Il 16 maggio arriverà su Netflix la prima parte della stagione 3 di Bridgerton e le nuove foto svelano qualche spoiler sulla storia di Benedict.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni!

Gli scatti mostrano il personaggio interpretato da Luke Thompson accanto a Lady Tilley Arnold, un nuovo personaggio affidato a Hannah New.

Le immagini sono tratte dal terzo episodio e i personaggi, considerando il cambio di costume, saranno presenti in più di una scena e saranno particolarmente vicini, considerando il modo in cui stanno conservando.

Lady Arnold è stata descritta come una vedova che apprezza i privilegi e il potere legati a essere a capo dei terreni dell’ex marito. La donna può inoltre contare sulla possibilità di vivere come vuole, avendo a disposizione un’indipendenza economica e libertà sessuale. Il personaggio non è presente nei romanzi originali su cui si basa la serie, quindi è difficile prevedere in che modo sarà coinvolta con la storia dei protagonisti.

Ecco le foto:

Bridgerton. (L to R) Hannah New as Lady Tilley Arnold, Luke Thompson as Benedict Bridgerton in episode 303 of Bridgerton. Cr. Liam Daniel/Netflix © 2024

Bridgerton. (L to R) Hannah New as Lady Tilley Arnold, Luke Thompson as Benedict Bridgerton in episode 303 of Bridgerton. Cr. Liam Daniel/Netflix © 2024

La terza stagione avrà come protagonisti Penelope Featherington e Colin Bridgerton, interpretati da Nicola Coughlan e Luke Newton. La giovane si sta concentrando sulla ricerca di un marito che rispetti la sua indipendenza per poter continuare ad agire come Lady Whistledown, distante dalla madre e dalle sorelle. La sua mancanza di sicurezza, tuttavia, la mette in difficoltà. Colin ritorna dai viaggi compiuti in estate con un nuovo look e atteggiamento e rimane deluso dall’indifferenza di Penelope, cercando di riconquistare la sua amicizia e aiutandola a migliorare la sua autostima, ottenendo ottimi risultati. La situazione lo mette però in difficoltà, dovendo capire i suoi veri sentimenti nei confronti della ragazza che è ancora alle prese con le incomprensioni con Eloise (Claudia Jessie).

Che ne pensate? Cosa pensate accadrà a Benedict, considerando le nuove foto della stagione 3 di Bridgerton?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Netflix

