Jess Brownell, showrunner della serie, ha parlato della teoria dei fan di Bridgerton che sostiene ci sia la possibilità di vedere sugli schermi delle storie d’amore queer, forse con al centro Eloise o Benedict Bridgerton.

Intervistata da Refinery29, la produttrice ha spiegato:

Per ora, tuttavia, non sono stati svelati i personaggi che saranno coinvolti in quelle storyline.

Brownell ha sottolineato:

Penso sia una serie sui tanti modi in cui le persone amano. Quindi sembra giusto mostrare tutti i modi in cui le persone amano, compreso l’amore queer. Non voglio dire esattamente come si svolgerà la storia, ma era importante per me mettere in primo piano l’amore queer e raccontare storie omosessuali e raccontare storie sulla gioia queer.