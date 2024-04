Charithra Chandran, diventata famosa in tutto il mondo grazie al ruolo di Edwina Sharma in Bridgerton, ha criticato apertamente il settore dell’intrattenimento sostenendo che le persone di colore siano costantemente messe una contro l’altra.

L’attrice ha aggiunto che non si è mai considerata come un possibile modello per gli altri, ma molte ragazze la seguono sui social media e questo l’ha portata a provare un senso di responsabilità.

Chandran ha aggiunto:

Sei così concentrata nel lottare da sola che ti distrai e non noti le persone che stanno opprimendo. Gli oppressori hanno imposto l’idea che ci sia solo un posto per sedersi a tavola, quando ciò che le altre persone di colore stanno facendo è semplicemente aggiungendo delle sedie.

L’attrice più volte ha parlato dell’importanza della diversità e della rappresentazione, sostenendo che sia talmente scarsa che ci si aspetta di rappresentare tutti nella propria comunità invece che essere un individuo. Charithra ha aggiunto:

L’obiettivo è che quella rappresentazione sia così piena di sfumature e così consistente che nessuna rappresentazione individuale abbia quel peso, ma anche se io lo possiedo, si tratta di una responsabilità davvero importante che affronto seriamente.

Che ne pensate delle dichiarazioni di Charithra Chandran sui problemi per quanto riguarda la rappresentazione nel mondo dello spettacolo?

