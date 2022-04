Lo scenografo David Arrowsmith è stato licenziato dalla produzione della seriedidedicato alla storia della Regina Charlotte con l’accusa di

Netflix ha confermato che l’artista non lavora più allo show, ma non ha rilasciato ulteriori commenti. Il sito di The Sun riporta invece che il suo comportamento sul set avrebbe “superato i limiti”, portando all’accusa da parte dei colleghi.

Arrowsmith è un veterano nel settore e ha lavorato a progetti come Whiskey Cavalier, Deadwater Fell e Cold Feet. Per ora lo scenografo non ha commentato la notizia e online non sono emersi ulteriori dettagli riguardanti la situazione.

La serie prequel racconterà la storia della regina negli anni della giovinezza e di come il suo matrimonio con Re George abbia dato vita a una grandiosa storia d’amore e a un cambiamento nella società.

Nel cast ci saranno anche Golda Rosheuvel, Adjoa Anode e Ruth Gemmell.

Fonte: Deadline