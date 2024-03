Chelsea Peretti ha pubblicato alcune foto dalla reunion di Brooklyn Nine-Nine che si è tenuta l’altra sera, per ricordare gli otto anni dello show e soprattutto Andre Braugher.

Nelle foto, che potete vedere qui sotto, troviamo oltre alla stessa Peretti, Dirk Blocker, Stephanie Beatriz, Terry Crews, Joel McKinnon Miller, Joe Lo Truglio, Melissa Fumero e Andy Samberg.

Il grande assente è purtroppo Andre Braugher, venuto a mancare lo scorso dicembre. Gli attori lo hanno ricordato taggandolo ugualmente nella foto, così che tutti fossero presenti alla reunion di Brooklyn Nine-Nine.

Tutte le stagioni di Brooklyn Nine-Nine sono disponibili su Netflix.

La serie ha fatto il suo debutto a settembre del 2013, ottenendo il Golden Globe come miglior comedy l’anno successivo e come migliore interpretazione maschile (Andy Samberg). Andre Braugher ha ottenuto ben quattro nomination all’Emmy. Nel cast anche Terry Crews, Melissa Fumero, Stephanie Beatriz, Joe Lo Truglio, Dirk Blocker e Joel McKinnon Miller. Alla produzione Dan Goor e Mike Schur, assieme a David Miner, Luke Del Tredici and David Phillips.

Fonte: Dealine

