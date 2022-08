Buffy l’ammazzavampiri sembrava destinato ad avere un reboot scritto da Monica Owusu-Breen, ma il progetto è attualmente in pausa, situazione che non fa ben sperare per la sua realizzazione.

Gail Berman, che faceva parte del team di produttori, ha aggiornato i fan sulla situazione durante il podcast TV’s Top 5 di The Hollywood Reporter. Per ora, tuttavia, non sono stati svelati ulteriori dettagli su cosa accadrà alla potenziale serie che era stata descritta come un “approccio contemporaneo costruito sulla mitologia dell’originale”.

Joss Whedon, creatore della serie cult con Sarah Michelle Gellar, non era coinvolto come sceneggiatore ed era indicato tra i produttori.

Owusu-Breen aveva spiegato che i personaggi originali non potevano essere sostituiti e che il reboot non avrebbe cercato di copiare il successo della “serie brillante e meravigliosa” del passato, sottolineando che il mondo sia cambiato e che forse è giunto il momento di incontrare una nuova Cacciatrice.

Buffy, la cacciatrice di vampiri e creature sovrannaturali che ha regalato la fama internazionale a Sarah Michelle Gellar, ha debuttato nel 1997 sugli schermi di The WB e si era poi conclusa dopo sette stagioni. La storia è poi proseguita con un fumetto, non tornando però sul piccolo schermo.

Che ne pensate del fatto che il reboot di Buffy sia in pausa? Lasciate un commento!

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: TVLine