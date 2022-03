Nonostante nella serie fossero migliori amichenon andavano d’accordo sul set die spesso litigavano.

Intervistata da Evan Ross, l’autore di Into Every Generation a Slayer Is Born: How Buffy Staked Our Hearts, l’attrice ha parlato dei comportamenti sul set, e del rapporto con Alyson Hannigan, conflittuale perché entrambe erano giovani, e di come questo sia migliorato dopo lo show:

Lavoravamo davvero tante ore. Eravamo giovani, avevamo momenti sì e momenti no. Tutti discutevano, ci sono stati momenti in cui David Boreanaz sapeva essere problematico. Mai con me, ma lo è stato. Non era tutto rose e fiori. Nessuno va d’accordo sempre. E io e Alyson abbiamo avuto le nostre discussioni ovviamente, ma eravamo giovani. Penso che sfortunatamente, il set su cui eravamo e il mondo in cui ci trovavamo ci stavano mettendo l’uno contro l’altro. Penso che sarebbe stato diverso se avessimo girato oggi. Sarebbe stato un rapporto molto diverso. Ma ora, che siamo cresciute, abbiamo un ottimo rapporto.

L’attrice ha poi ragionato su cosa avrebbe fatto diversamente se avesse avuto più esperienza:

Ci sono volte in cui avrei voluto fare le cose in modo diverso, ma non sapevo come gestire lo stress a cui ero sottoposta. Ero molto giovane e non avevo una vita al di fuori dello show. Ero quella che lavorava sempre, e a volte mi risentivo del fatto che gli altri non dovevano lavorare tutto il tempo. Pensieri che vanno e vengono, e chiunque ti dica che vanno d’accordo con tutti tutto il tempo, semplicemente ti sta mentendo.

