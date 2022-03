Il produttore(nel team della serie) e la moglie Sara Greene, tramite la loro Bright Greene, hanno stretto un accordo conche prevede lo sviluppo e la realizzazione di nuovi progetti per la piattaforma di streaming Prime Video.

Greene ha dichiarato:

Dopo il viaggio epico della Prima Stagione non potremmo essere più entusiasti nel continuare il nostro lavoro con Amazon. Jen Salke, Vernon Sanders, Jon Wax, Kevin Jarzyngki e l’intero team sono stati incredibili. La varietà e la portata del lavoro creato ad Amazon è perfettamente adatto per l’ampia varietà di storie che ci ispirano e non vediamo l’ora di espandere la nostra collaborazione.

Callum e Sara sono marito e moglie. Il produttore, nella sua carriera, si è occupato di film come Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, Lo Hobbit, Pacific Rim e Crimson Peak. Sara ha invece lavorato per realtà come The Directors Bureau, Alldayeveryday, e Logan, oltre a essere nel team di Sony Music.

Vernon Sanders, a capo di Amazon Studios, ha aggiunto:

L’esperienza, l’impegno e il talento di Callum hanno solo arricchito il mondo narrativo della nostra serie Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere ed è stato una parte importante del team. Non potremmo essere più entusiasti nel lavorare con lui e Sara, con la sua ricca esperienza nel mondo dell’intrattenimento, per sviluppare progetti futuri destinati a Prime Video.

