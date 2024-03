Carrie Preston ha raccontato in che modo è avvenuta la piccola reunion di True Blood con Stephen Moyer sul set di Elsbeth, lo spinoff di The Good Wife che ha debuttato su CBS.

La protagonista della nuova serie ha spiegato:

Stavano facendo il casting per quel ruolo per un minuto e ho detto: ‘Penso realmente che il mio amico Stephen sarebbe grandioso in questa parte’. Fortunatamente sono stati d’accordo. E quando è venuto, è stato un tale sollievo per me.

Carrie ha aggiunto:

Non posso dirvi un’altra volta in cui mi sono divertita di più lavorando a un progetto rispetto a quando ho girato quel pilot. E molto di tutto quello è stato legato al fatto che ho potuto recitare con Stephen.

Carrie e Stephen hanno recitato con le parti di Arlene Fowler Bellefleur e del vampiro Bill Compton nella serie targata HBO.

La protagonista di Elsbeth è Carrie Preston, interprete di Elsbeth Tascioni. Nella serie la protagonista si trasferisce a New York, dove utilizza la sua unica prospettiva per compiere delle osservazioni uniche e incastrare i criminali insieme alla polizia di New York, dopo aver avuto una carriera di successo a Chicago.

