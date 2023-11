In un’incontro con la stampa a New York (via Deadline) Casey Bloys della HBO ha toccato la questione della cosiddetta “superhero fatigue”, concezione oggi molto diffusa alla luce dei recenti flop al box-office di diversi cinecomic. “Non so se si tratta necessariamente di stanchezza da blockbuster, quanto piuttosto di un’uniformità di narrazione…“, le sue parole.

Secondo il capo della HBO, la chiave all’interno della DC per continuare ad attrarre il pubblico sta infatti proprio “nel cercare di raccontare storie diverse con stili diversi, senza cercare di fare sempre la stessa serie. Direi che Peacemaker è una serie molto diversa dal punto di vista dei toni rispetto a Il Pinguino. Quindi, non c’è un’uniformità nella narrazione e credo che questo aiuti.”

Durante l’evento, Bloys ha poi espresso un pensiero sulla grande rivale della DC:

Sfortunatamente per la Marvel, per quanto abbia fatto delle belle serie tv, probabilmente ne ha dovute fare fin troppe. E noi alla Warner Bros. abbiamo un vantaggio: non abbiamo un’unica serie di storie, abbiamo un mucchio di storie da cui prendere spunto.

Ricordiamo che la Warner Bros. è al lavoro su diverse serie tv tratte dai fumetti DC e supervisionate dai nuovi capi dei DC Studios, tra cui Waller, Peacemaker 2, Paradise Lost, Booster Gold, Lanterns e la serie animata Creature Commandos.

Infine la serie de Il Pinguino, che vedrà Colin Farrell riprendere il ruolo ritratto nel film The Batman, arriverà prossimamente sulla piattaforma Max: non più in primavera, ma in autunno. Nel cast ci saranno anche Cristin Milioti, Michael Kelly (House of Cards, Jack Ryan), Shohreh Aghdashloo (The Expanse, House of Sand And Fog), Deirdre O’Connell (Outer Range), Theo Rossi (Sons of Anarchy) e Rhenzy Feliz (Marvel’s Runaways).

