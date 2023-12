Casey Wilson ha dichiarato che lavorare con Tim Allen in una puntata della serie Nuovo Santa Clause Cercasi è stata l'”esperienza peggiore che abbia mai avuto con una co-star su un set”.

L’attrice ha raccontato, durante una puntata del podcast Bitch Sesh, che fino a questo momento è rimasta in silenzio perché una persona che fa parte del team dei produttori è una sua grande amica e i suoi figli amano i film del franchise.

Wilson ha sottolineato:

Sono in una scena, eravamo solo io e Tim Allen. Dovevo lanciargli contro delle cose. Penso che sia un ladro. Scende dal camino, ovviamente come Babbo Natale, e mi sveglio pensando sia un intruso, in pratica una situazione da rapina in casa. Quindi gli getto contro delle cose.

Allen non sembra aver apprezzato la situazione perché Casey ha aggiunto:

Va verso il produttore che sta a poca distanza da me e lo sento dire: ‘Devi dirle di smetterla di sovrapporsi alle mie battute’. Il produttore si gira verso di me con un’espressione di orrore sul viso e deve avvicinarsi a me e dire: ‘Ehm, Tim ti chiederebbe di smettere di sovrapporti alle sue battute’.

Secondo l’attrice tutti erano in tensione sul set accanto alla star ed erano nervose. Il comportamento negativo di Allen sarebbe continuato anche dopo i ciak:

Quando ha finito è stato così maleducato. Non mi ha mai guardato negli occhi, non ha mai detto niente. Mi ha messo davvero a disagio.

Tim, dopo aver completato il suo impegno sul set, si sarebbe comportato in modo irrispettoso anche nei confronti delle persone che lavoravano sul set:

Alla fine Tim Allen dice ‘Me ne sto andando!’, prende il suo costume da Babbo Natale e lo lascia cadere sul pavimento, andandosene. E poi portano la sua controfigura: un uomo adorabile, con cui è stato molto più piacevole recitare. Le persone corrono a raccogliere il suo vestito in velluto da Babbo Natale. Lui è un coglione. E questo era… Non dirò chi l’ha detto. Lo ha spiegato qualcuno che non conosco, forse della troupe, ma una persona mi è passata accanto e ha detto: ‘Lo stai vedendo in una delle sue buone giornate’.

Variety ha provato a ottenere un commento da parte di un portavoce di Tim Allen, ma non ha avuto alcuna risposta dopo le accuse della collega.

Che ne pensate del comportamento di Tim Allen nei confronti di Casey Wilson?

Fonte: Variety

