Chi guiderà il Cobra Kai nella stagione 6?

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Nonostante Netflix non abbia ancora confermato la stagione 6 di Cobra Kai, il finale dell’ultimo episodio lascia qualche domanda sul destino del dojo del serpente. Ovviamente non proseguite nella lettura se non volete rischiare spoiler.

Con l’arresto di Terry Silver, il Cobra Kai non ha più un leader, ma le figure che potrebbero diventare il Sensei del dojo sono numerose. Il primo candidato è colui che il Cobra Kai l’ha fatto risorgere, il nostro Johnny Lawrence (William Zabka). Con un figlio in arrivo, Johnny avrà bisogno di un lavoro più stabile, e potrebbe rimettersi a capo del Cobra Kai. Si tratta della possibilità minore, perché Johnny è a tutti gli effetti un Sensei del Miyagi-do/ Eagle Fang (o di qualsiasi nuovo nome otterrà nella prossima stagione).

La seconda scelta ricade su Kim Da-Eun (Alicia Hannah-Kim), rimasta sola dopo la sconfitta e l’arresto di Terry Silver. Sarebbe logico se diventasse la numero uno del Cobra Kai, guidando i ragazzi rimasti al Sekai Taikai contro quelli di Johnny e Daniel.

L’ultima possibilità è John Kreese (Martin Kove), evaso dal carcere dopo aver finto la propria morte. Riuscirà a redimersi agli occhi della polizia e tornare a fare il Sensei? O si darà alla fuga una volta per tutte? Lo scopriremo solo nella prossima stagione.

Tutte le stagioni della serie Cobra Kai, ideata come spinoff sequel di Karate Kid, sono disponibili su Netflix.

