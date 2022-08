Dopo gli aggiornamenti sul film con Ryan Reynolds, Deadline svela che c’è anche una serie animata di Cluedo in produzione.

La serie è in sviluppo da parte di Hasbro e Bento Box Entertainment di Fox. Sarà critta da Dewayne Perkins e prodotta da Tim Story, ovviamente al momento non è ancora stata fornita una data di uscita. La rivisitazione del gioco da tavolo d’investigazione dovrebbe mettere in evidenza i personaggi, le regole e le iconiche premesse del gioco. Le menti creative dietro la serie animata hanno assicurato che il nuovo progetto catturerà le dinamiche elettrizzanti e piene di suspense che hanno reso Cluedo un fenomeno globale per più di settanta anni.

Per quanto riguarda il film invece, è stato annunciato che Oren Uziel, co-sceneggiatore della commedia d’azione The Lost City è stato ingaggiato per effettuare un grande lavoro di riscrittura dello script. La prima stesura della sceneggiatura dell’adattamento del popolare gioco targato Hasbro era ad opera di Rhett Reese e Paul Wernick.

Fonte: Screen Rant