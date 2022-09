Cobra Kai 5: Chi interpreta il giovane Johnny Lawrence?

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Nella stagione 5 di Cobra Kai c’è stato spazio anche per una versione più giovane di Johnny Lawrence, apparsa in un particolare momento relativo a John Kreese. Ovviamente non proseguite nella lettura se non avete ancora visto gli episodi.

Durante il colloquio mentale dell’episodio 6 tra John Kreese e la psicologa, il giovane Johnny Lawrence è interpretato da Logan Coffey. L’attore 28enne di Los Angeles è apparso in Gaslit di STARZ con Julia Roberts e in Hollywood su Netflix. Coffey è anche un istruttore di SoulCycle a Los Angeles. Tuttavia, Coffey è irriconoscibile perché sembra proprio il Johnny Lawrence di The Karate Kid. Con la giacca rossa Cobra Kai, la frangia bionda e la fascia per capelli, la CGI ha trasformato Coffey nell’immagine sputata di Johnny del 1984. L’effetto è sorprendentemente convincente, soprattutto quando la scena torna all’attuale Johnny interpretato da William Zabka.

Tutte le stagioni della serie Cobra Kai, ideata come spinoff sequel di Karate Kid, sono disponibili su Netflix.

Cosa pensate dell’attore che ha interpretato il giovane Johnny Lawrence nella stagione 5 di Cobra Kai? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Potete rimanere aggiornati su tutte le novità relative alla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Screen Rant