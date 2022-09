Cobra Kai 5: svelati alcuni dettagli sul finale di John Kreese

Josh Heald ha parlato delle azioni di John Kreese, viste nel finale della stagione 5 di Cobra Kai. Ovviamente non proseguite nella lettura se non avete ancora visto gli episodi.

Nell’ultimo episodio di Cobra Kai, assistiamo alla fuga dal carcere di Kreese, avvenuta dopo aver inscenato il proprio assassinio. Josh Heald ha parlato della scelta e di cosa dovremo aspettarci in futuro:

Uno dei migliori attributi del personaggio di John Kreese è che ha già simulato la sua morte in passato! [Ride] È stato un easter egg davvero divertente fargli fingere di essere diventato noioso per poter attuare il suo piano. Lo ritroviamo dopo che Johnny e Daniel lo hanno lasciato lì a marcire che si guarda dentro e trova il suo cobra interiore per poter fuggire grazie alle relazioni che ha stretto in prigione. Ovviamente, possiamo vedere che è pronto a riavere quello spirito “senza pietà” e ha chiaramente dei conti da regolare. Non ci resta che aspettare per vedere cosa gli riserverà il futuro.