Cobra Kai 5: La spiegazione del finale

La stagione 5 di Cobra Kai è disponibile da oggi su Netflix e il finale potrebbe avervi lasciato qualche dubbio. Ovviamente non proseguite nella lettura se non volete rischiare spoiler.

Dopo essersi qualificati per il Sekai Taikai, il torneo mondiale riservato ai migliori Dojo, Johnny Danny e Chozen (con le relative consorti) decidono di passare una serata fuori. Vengono rapiti però da un Mike ubriaco marcio, intenzionato a vendicarsi per l’incendio del negozio d’arredi. Quando Danny confessa a Mike che è stato Terry Silver, Mike decide di andare a fargliela pagare. Danny scende dall’auto, mentre Johnny e Chozen vanno con Mike.

Nel frattempo, Tori ha confessato che Terry Silver ha attaccato Pastinaca per incastrare Kreese, ma quest’ultimo ha rimosso i file dell’aggressione. I ragazzi però possono ottenere un video dove Silver confessa di aver pagato l’arbitro dell’All Valley. Decidono quindi di infiltrarsi nella sede principale del Cobra Kai, scatenando la più classica delle risse della serie.

A casa di Silver, Johnny, Chozen e Mike vengono sconfitti dai sensei di Kim Da-Eun. Chozen affronta Silver e, anche se sembra vittorioso viene sconfitto e lasciato morente nella fontana del milionario. Silver decide di andare al dojo quando scopre che i ragazzi si sono infiltrati, lasciando Johnny in mezzo ai sensei. Mentre sta per arrendersi, la foto dell’ecografia del futuro bambino gli fa trovare la forza per massacrare tutti, e recuperare i suoi due compagni.

Danny, nel frattempo, viene recuperato da Amanda, Carmen e da Pastinaca, redento e pronto a testimoniare contro Silver. I quattro arrivano al dojo dove avviene l’atteso confronto tra Danny e Silver. Non prima che i suoi allievi vedano la falsità dell’uomo e scoprano che ha pagato gli arbitri. Silver viene sconfitto, arriva la polizia e lo arresta per aver inscenato l’infortunio di Pastinaca.

Quando Johnny si ricongiunge al gruppo, scopriamo che fortunatamente Chozen è sopravvissuto e tutti festeggiano la fine del Cobra Kai. Purtroppo c’è un’altra notizia: John Kreese è stato accoltellato in prigione ed è morto.

La scena cambia e si sposta proprio in prigione dove assistiamo al complesso piano di fuga di Kreese, che finge la propria morte per scappare dalla prigione grazie al pass della psicologa. Cosa farà adesso? Tornerà al Cobra Kai o se ne andrà?

Al momento sappiamo che sono state girate solamente alcune scene della stagione 6, ma non è ancora arrivato il rinnovo ufficiale da parte di Netflix. Sicuramente nella prossima stagione vedremo l’organizzazione del Sekai Taikai, oltre che le conseguenze della fuga di Kreese.

Tutte le stagioni della serie Cobra Kai, ideata come spinoff sequel di Karate Kid, sono disponibili su Netflix.

