Cobra Kai 5: nuove foto dal backstage

Dopo le foto ufficiali di ieri, Mary Mouser ha pubblicato tante foto dal backstage della stagione 5 di Cobra Kai.

L’attrice ha pubblicato numerosi scatti realizzati sul set e dietro le quinte, senza rovinare nulla della trama della nuova stagione in arrivo a settembre. Potete vederle qui sotto:

Non posso mostrarvi le cose super succose fino a quando la stagione non uscirà su Netflix il 9 settembre, ma fidatevi di me, vale la pena aspettare.