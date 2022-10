Cobra Kai: Ralph Macchio ottimista per la stagione 6

Netflix non ha ancora rinnovato Cobra Kai per la stagione 6, ma Ralph Macchio è ottimista sul proseguimento della serie tv.

In una recente intervista con Us Weekly per promuovere il suo nuovo libro, Macchio si è detto ottimista sul rinnovo della serie tv da parte di Netflix:

Non è stata ancora ufficialmente rinnovata. Devo dirlo perché questa è la verità. Ma ci sentiamo abbastanza ottimisti che potremo continuare la serie tv e lasciarla evolvere e concludersi quando sarà necessario. Questi ragazzi, Jon Hurwitz, Josh Heald e Hayden Schlossberg, che scrivono questo show, sono così bravi da capire ciò che i fan vogliono. Sono loro stessi i fan. Ma deve essere divertente e organico e penso che ci siano molte strade ancora aperte per ogni stagione. Sia che riporti Tamlyn Tomita nei panni di Kumiko nella stagione 5 o Elizabeth Shue nella stagione 3. Hai anche Thomas Ian Griffith – stai facendo un ottimo lavoro. Karate Kid 3 non è mai stato il mio preferito di quei tre film. Ora sta dando grandi frutti, narrazioni e versioni raffinate dei suoi personaggi.

Tutte le stagioni della serie Cobra Kai, ideata come spinoff sequel di Karate Kid, sono disponibili su Netflix.

