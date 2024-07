Jim Rash, interprete del preside di Community, pensa che le riprese del film si terranno nel 2025.

Intervistato da Screen Rant, l’attore ha purtroppo comunicato che non crede che le riprese del film di Community si terranno quest’anno:

Sentite vorrei avere notizie migliori, darvi qualcosa con cui andare avanti, a parte il fatto che mi sento abbastanza cautamente ottimista sul fatto che il prossimo anno sarà il nostro momento. È solo una questione di tempismo, con Donald e il tour, e Mr & Mr Smith che credo avrà una seconda stagione, e Joel è in Animal Control. Per fortuna sono tutti molto occupati. Stiamo cercando un momento in cui saremo tutti liberi, ma ho fiducia che tutto si realizzerà.

Il film di Community arriverà in streaming su Peacock.

Creta da Dan Harmon per la NBC, la serie è stata originariamente proposta negli Stati Uniti dal 17 settembre 2009 al 17 aprile 2014. Dopo essere stata cancellata dall’emittente nel mese di maggio del 2014, poi però è stata rinnovata da Yahoo! Screen che ha prodotto la sesta stagione. Composta da tredici episodi, la sesta stagione è andata in onda dal 17 marzo al 2 giugno 2015 (chiaramente negli Stati Uniti). In Italia è stata proposta in prima visione su Comedy Central e poi sulle reti del gruppo Mediaset. Attualmente le sei stagioni di Community sono visibili in streaming su Netflix.

