David Dastmalchian, oltre che attore è anche autore della serie di fumetti Count Crowley, di cui vorrebbe un adattamento in forma di serie tv o film.

Entrambi i volumi hanno ricevuto molti consensi dalla critica. Raccontano la storia di Jerri, un tossicodipendente in via di guarigione che ospita proiezioni di film il venerdì sera in TV e al chiaro di luna nei panni di un cacciatore di mostri.

In una recente intervista per l’uscita del secondo volume, Dastmalchian ha parlato di un eventuale adattamento:

Ho sempre creduto che la storia di Jerri si sarebbe adattata davvero bene in episodi televisivi o in una miniserie, e lo penso fin dall’inizio. Attualmente sto parlando con alcune donne davvero incredibili. Una scrittrice che fa sserie tv. C’è anche un attore che amo davvero per questo ruolo. Sto parlando con diversi creatori per capire come sarebbe. E so che se solo posso spingere me stesso e crederci, il cielo è l’unico limite per questo viaggio. Stiamo solo grattando la superficie per quanto riguarda la narrativa dei fumetti in questo momento.