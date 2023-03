In un’intervista con CB, David Dastmalchian ha parlato de Lo strangolatore di Boston (LEGGI LA RECENSIONE), film ora disponibile su Disney+ in cui interpreta il serial killer del titolo. La pellicola racconta la storia vera della giornalista del Boston American Loretta McLaughlin (Keira Knightley) che nel 1963 insieme alla collega Jean Cole (Carrie Coon) indaga sul serial killer che sta terrorizzando la città. L’attore inizia lodando il lavoro del regista e sceneggiatore Matt Ruskin:

Dastmalchian poi racconta le sfide affrontate nell’interpretare il personaggio:

Non ho avuto l’opportunità di dare vita a molte persone reali come attore, se non in pochissime occasioni. E quando mi capita, mi assumo una grande responsabilità, come credo dovrebbe fare chiunque, come ha fatto Matt nel realizzare questo film e come hanno fatto tutti gli altri attori nel rappresentare i ruoli che hanno interpretato in questo film. Perché si sta interpretando persone che hanno realmente camminato sulla terra. E io ho interpretato un uomo che ha causato così tanto male, che ha inflitto così tanto dolore a così tante persone, sapendo che i parenti di quelle vittime camminano ancora sulla terra. Ci sono nipoti e nipotini, figli, vicini, amici e alcuni coniugi di persone che sono state distrutte da quest’uomo. È una tale responsabilità assicurarmi di non produrre nulla che non sia autentico… Ho fatto del mio meglio.