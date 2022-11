La serie di Cuphead: un nuovo poster per celebrare la stagione 3

In occasione dell’uscita odierna della stagione 3 di La serie di Cuphead, Netflix ha pubblicato un nuovo poster ufficiale.

Il poster, che potete vedere qui sotto, è molto invernale, con i due fratelli vestiti di tutto punto per andare a cercare legna. Tra i nuovi episodi c’è anche una puntata speciale di Natale.

Nel cast di doppiatori della serie originale ci sono Tru Valentino e Frank Todaro nella parte dei protagonisti, Joe Hanna, Grey DeLisle, Luke Millington-Drake e Wayne Brady. La stagione 3 è disponibile da oggi, 18 novembre.

Da questa estate inoltre è disponibile un nuovo DLC per il videogioco intitolato The Delicious Last Course, in cui potrete anche utilizzare Chalice.

Fonte: Facebook