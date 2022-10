Dahmer: la madre di una delle vittime si scaglia contro la serie tv Netflix

La madre di una delle vittime di Jeffrey Dahmer, si è scagliata contro la serie tv di Netflix riguardante il serial killer.

Intervistata dal The Guardian, Shirley Hughes ha svelato di non aver visto tutto Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer. Uno dei 10 episodi è incentrato su suo figlio, che era sordo e aveva solo 31 anni quando è stato ucciso nel 1991:

Non è successo così. Non vedo come possano farlo. Non vedo come possano usare i nostri nomi e pubblicare cose del genere.