Le riprese di Daredevil: Born Again si sono ufficialmente concluse e nel cast degli episodi ci sarà anche Ayelet Zurer.

L’attrice è stata immortalata accanto a Vincent D’Onofrio in una foto condivisa da Steve Sands tra le sue stories di Instagram.

Zurer ha quindi ripreso il ruolo di Vanessa Fisk, la moglie di Kingpin, nonostante si fosse parlato di una sostituzione dell’interprete con Sandrine Holt.

Nel cast di Daredevil: Born Again troviamo Charlie Cox nei panni di Daredevil, Vincent D’Onofrio nel ruolo di Kingpin, Jon Bernthal come Frank Castle, Margarita Levieva nei panni di Heather Glenn, Sandrine Holt come Vanessa Fisk, Nikki M James come Kirsten McDuffie, Clark Johnson nel ruolo di Cherry, Zabryna Guevara come Sheila Rivera, Deborah Ann Woll come Karen Page e Elden Henson come Foggy Nelson.

Che ne pensate del ritorno di Ayelet Zurer nel cast di Daredevil: Born Again? Lasciate un commento!

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: Instagram

I film e le serie imperdibili

Approfondimenti sui Marvel Studios