, prossimamente tra i protagonisti della serie, sarà la star diL’attore australiano avrà la parte di un fisico che improvvisamente si ritrova in una versione alternativa della sua vita.

La serie è un adattamento dell’omonimo romanzo di Blake Crouch, che sarà coinvolto come sceneggiatore e showrunner, che è stato pubblicato nel 2016.

Nel team della produzione delle puntate prodotte per Apple TV+ ci sarà anche David Manpearl.

I primi quattro episodi dei nove previsti saranno diretto da Louis Letterier (Now You See Me, Lupin).

La sinossi della serie Dark Matter anticipa:

La serie segue Jason Dessen, un fisico, un professore e un uomo di famiglia che – una notte mentre sta camminando andando a casa per le strade di Chicago – viene rapito e trasportato in una versione alternativa della sua vita. La meraviglia si trasforma ben presto in un incubo quando cerca di ritornare nella sua realtà tra il multiverso delle vite che avrebbe potuto vivere. In questo labirinto di realtà in grado di alterare la mente, il protagonista affronta un viaggio per tornare dalla sua vera famiglia e salvarla dal nemico più terrificante e imbattibile che riesce a immaginare: se stesso.

Che ne pensate di Joel Edgerton come protagonista della serie Dark Matter? Lasciate un commento!

Fonte: TheWrap