La nuova serie Malice, che sarà prodotta per Prime Video, avrà come protagonisti David Duchovny, Jack Whitehall e Carice van Houten.

Il progetto è stato scritto e prodotto da James Wood (The Great). La realizzazione è sostenuta grazie a una collaborazione tra Expectation Entertainment e Tailspin Films.

Attualmente la trama non è stata svelata, tuttavia le fonti di Variety sostengono che al centro della trama ci sarà un giovane (Whitehall) che cerca di infiltrarsi nel mondo di una famiglia benestante. Duchovny e van Houten saranno a capo della famiglia.

David, dopo il successo di X-Files, è tornato sul piccolo schermo in occasione di Californication, serie andata in onda per sette stagioni su Showtime.

Van Houten è invece stata l’interprete di Melisandre in Game of Thrones e, recentemente, tra gli interpreti di Le relazioni pericolose su Starz.

Whitehall è invece famoso come comico e ha lavorato in show come The Afterparty e Good Omens.

Che ne pensate della serie Malice con star anche David Duchovny? Vi sembra un progetto interessante?

Fonte: Variety

