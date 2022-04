Lo scorso mese alcuni utenti notarono che una puntata di The Falcon and the Winter Soldier suera stata censurata, interrogata sull’accaduto The Walt Disney company disse che si trattò di un guasto tecnico, un glitch inaspettato.

Questa notte è successo qualcosa di simile: degli utenti del servizio di streaming si sono resi conto che alcuni episodi di Agent Carter, X-Men: The Animated Series, Duck Tales, Lizzie McGuire, Owl House e Rocket & Groot non erano più disponibili. Disney ha risposto ai clienti preoccupati e ha rivelato che si trattava di un altro glitch, un errore tecnico che ha rimosso le suddette puntate. La società ha svelato che l’accesso agli episodi mancanti dovrebbe essere ripristinato entro la fine della giornata e ha rilasciato una dichiarazione ufficiale ai microfoni di Deadline.

Stiamo lavorando attivamente per risolvere il problema che incide sull’accesso a un sottoinsieme di episodi di alcune serie per alcuni abbonati Disney+. Siamo spiacenti per l’esperienza e apprezziamo la vostra pazienza.

