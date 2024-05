Tra pochi giorni arriverà sugli schermi di Disney+ la stagione 14 della serie Doctor Who e Millie Gibson ha parlato del rapporto esistente tra il Dottore interpretato da Ncuti Gatwa e la sua companion Ruby Sunday.

L’attrice ha sottolineato:

Sono migliori amici! Onestamente, i migliori amici di sempre. Mi piace pensare a loro due come due anime affini, recentemente, perché sono in connessione su così tanti livelli. Si tratta di un rapporto davvero platonico e penso che ciò che sia meraviglioso è che il loro affetto semplicemente cresce e sono molto protettivi reciprocamente.

Millie ha aggiunto:

Sono davvero sullo stesso livello e alle volte è invece un po’ più una situazione in stile donzella in difficoltà, ma in realtà stanno entrambi proteggendo chi è in pericolo. O i perdenti, aspetto che adoro.