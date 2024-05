Ncuti Gatwa ha regalato alcune anticipazioni sulle prossime avventure di Doctor Who e svelato con quale dei precedenti interpreti del Dottore vorrebbe recitare in futuro, dopo aver avuto occasione di debuttare accanto a David Tennant.

Il nuovo protagonista dello show sci-fi, intervistato da Screen Rant, ha parlato dei prossimi nemici del Signore del Tempo commentando il confronto con il villain che i fan potranno vedere nel secondo episodio. Ncuti ha sottolineato:

Direi forse che in Devil’s Chord si possono vedere tutte le sfumature del Dottore. Lo si vede quando è più spaventato perché sta affrontando un villain che pensa di non avere il potere di sconfiggere. Ma è divertente. Ruby fa emergere il suo lato divertente.

Gatwa ha aggiunto:

Vogliono andare a vedere i Beatles e si può vedere anche la sua innocenza. La prima volta che vede i Beatles reagisce pensando: ‘O mio Dio!’. E stiamo entrambi comportandoci da fan, è come se sia entusiasta per qualcosa per la prima volta e poi ci sono tutte le esperienze che sta vivendo. Ed è adorabile e al tempo stesso è una tragedia, e poi c’è anche rabbia. Direi che quell’episodio racchiude chi è il Dottore.