L’11 maggio arriverà sugli schermi di BBC e Disney+ la stagione 14 di Doctor Who e le prime reazioni della stampa promuovono a pieni voti l’interpretazione di Ncuti Gatwa.

Jack Seale di The Guardian ha infatti scritto che l’interpretazione dell’attore “renderà lo show molto più divertente di quanto accaduto negli ultimi anni”.

Jordan King di Empire ha invece dichiarato che il “reboot” della serie britannica parte in modo “imprevedibile, eccitante e incredibilmente promettente”, convincendo gli spettatori che il futuro delle avventure del Dottore non sia mai stato così brillante. Su Variety Aramide Tinubu ha invece sottolineato che Ncuti Gatwa “delizia” con episodi audaci e avventurosi.

Il suo feeling con Millie Gibson, interprete della companion Ruby Sunday, è inoltre un altro dei punti apprezzati dai critici e tra le reazioni apparse online non manca chi, come Robert Anderson di IGN, loda il coinvolgimento di Jinkx Monsoon nel secondo episodio inedito con un ruolo da villain memorabile.

I fan di lunga data, come ribadisce Samantha Coley di Collider, resteranno soddisfatti dal ritorno del Dottore, ma le puntate saranno in grado anche di attirare nuovi spettatori. Seale di The Guardian sostiene che questo sia dovuto al lavoro dello showrunner Russell T Davies.

Non mancano anche le critiche legate alle tematiche attuali e ad alcuni elementi del racconto.

Che ne pensate delle reazioni alla stagione 14 di Doctor Who? State attendendo il ritorno del Dottore?

