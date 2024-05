Tra poche ore arriverà sugli schermi di Disney+ la stagione 14 di Doctor Who e, in occasione di una roundtable con la stampa internazionale, abbiamo avuto modo di chiedere allo showrunner Russell T Davies qualche anticipazione e curiosità sui prossimi episodi.

Dopo il ritorno a sorpresa di Steven Moffat, che ha firmato una delle nuove puntate, e tenendo conto delle esperienze precedenti di Peter Capaldi come regista e di un fan d’eccezione come Ryan Gosling, non potevamo non chiedere a Davies se i fan avranno ulteriori sorprese in futuro. Lo showrunner ha ammesso che potrebbe esserci qualcosa di interessante in arrivo, soprattutto nella prossima stagione. Russell ha raccontato:

Non sarebbero sorprese se le rivelassi, ma amo fare cose di quel tipo. Ce ne sono certamente un paio nel prossimo anno. Ci sono alcuni autori davvero affascinanti. Potrebbero non essere celebri al livello dei nomi che hai citato, ma è davvero importante ampliare l’orizzonte. Sono molto consapevole che ci stiamo addentrando in questa stagione senza scrittori di colore, ma è una questione che risolveremo il prossimo anno. Scusatemi per quell’aspetto. E penso, ovviamente, che possiamo avere una tavolozza più ampia ed è quello che faremo, lo trovo davvero entusiasmante.

Davies ha quindi aggiunto:

Poi ci sono sempre delle grandiose guest star in arrivo che non sono ancora state rivelate. Ci sono alcuni nomi nascosti. Come dico sempre, dovete continuare a guardare. Alle volte proviamo a fare questo gioco in cui togliamo i nomi dalle liste e non ne parliamo nelle interviste, poi andiamo tutti per le nostre strade e ci dimentichiamo tutti di essere d’accordo sulla segretezza, quindi mi ritrovate su Zoom in situazioni come queste e mi sono completamente dimenticato quali nomi sono segreti e quali no. Mi sono detto che devo semplicemente stare zitto e non rivelare nulla perché penso spoilererei l’intera stagione se potessi. Ci sono alcune sorprese grandiose in arrivo, ma quello che amo è che l’intera stagione è nuova.

Lo showrunner, al suo ritorno alla guida della serie, ha sottolineato:

La sorpresa più grande è la performance di Ncuti Gatwa in ogni singolo episodio e quella di Millie Gibson al suo fianco. Non vedo l’ora che possiate vedere le emozioni che offrono. Affrontano momenti comici, horror, terrore, sono alle prese con inseguimenti, scene d’azione, e poi ritornano alla commedia. Mio dio, questi due vi faranno ridere e vi spezzeranno il cuore in contemporanea.

Approfondendo il discorso relativo alla companion del Dottore, Davies ha ricordato:

Una delle cose nuove che abbiamo fatto in questa stagione è la storia di Ruby Sunday. Chi sono i suoi genitori? Non sa chi sia sua madre e nemmeno suo padre, si tratta di un vero mistero. Ci sarà una storia che si sviluppa passo dopo passo, settimana dopo settimana, e che avrà il climax più fantastico e ci saranno rivelazioni di cui sono davvero orgoglioso. Non è forse una sorpresa, ma è un premio, lo definisco in quel modo.

Che ne pensate? Che sorprese vi attendete dalla stagione 14 di Doctor Who?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

