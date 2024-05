Russell T Davies ha parlato dei momenti musicali inseriti nella stagione 14 di Doctor Who, svelando che non ha mai messo in dubbio il talento di Ncuti Gatwa.

Lo showrunner ha spiegato a ComicBook:

Stavo comunque muovendomi in quella direzione. Devo ammettere che, durante le audizioni, non ho mai chiesto a Ncuti di cantare. Non abbiamo mai controllato quell’aspetto. E se non fosse stato in grado di cantare o ballare, avremmo trovato un modo per aggirare il problema.

Davies ha aggiunto:

Ho detto: ‘Guardatelo’. Non ci sono dubbi sul motivo per cui non ho chiesto: ‘Ovviamente sa cantare e ballare, può fare tutto’. Non l’ho mai dubitato, nemmeno per un secondo. Si tratta di qualcosa che volevo fare perché ho sempre voluto che Doctor Who provasse tutte le emozioni e che questo aspetto avesse una risonanza con gli spettatori in ogni modo, e volevo fosse lo show più memorabile che si potesse vedere in televisione quella settimana. E parte di tutto quello è la musica.

Russell ha ricordato che ha lavorato per anni alla serie Doctor Who e ai suoi altri progetti in collaborazione con Murray Gold perché lo considera magnifico, in sintonia con lui e scrive ottimi brani. Da tempo si stava pensando a scrivere delle canzoni originali per Doctor Who e il compositore ha scritto alcuni brani, come accaduto in occasione di The Christmas Invasion con David Tennant. Lo showrunner ha sottolineato:

Ha sempre amato quell’aspetto. Forse sono semplicemente lento nel seguirlo, ma penso che sia un elemento che spinge lo show a dare un’esperienza sensoriale più grande, in ogni senso.

Che ne pensate dell’uso della musica nella stagione 14 di Doctor Who?

Fonte: ComicBook



