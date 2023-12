Davina McCall è apparsa nell’episodio natalizio di Doctor Who intitolato The Church on Ruby Road, interpretando se stessa.

Nella puntata si vede infatti Ruby Sunday (Millie Gibson) contattare un programma condotto dalla star televisiva per provare a rintracciare i suoi genitori biologici. La ragazza non sa nulla della propria famiglia di origine, essendo stata abbandonata sulla porta di una chiesa nella notte della vigilia di Natale.

L’interprete della nuova companion del Dottore ha spiegato:

Le sue scene sono così fantastiche ed è la persona più adorabile di sempre, onestamente, ho amato le mie scene con lei. Continuavo a dirglielo. Continuavo a dirle ‘Vorrei averne di più’.

Lo showrunner Russell T Davies ha invece sottolineato:

In un certo senso le dovevo questa apparizione perché, quando abbiamo vinto nel 2006 il BAFTA per il lavoro su Doctor Who, è stata Davina che lo ha presentato, quindi associo Davina McCall a Doctor Who. Si occupa dello show Long Lost Family su ITV e hanno iniziato a realizzare show sui trovatelli. Li ho visti e mi sono reso conto di come la vita di chi non conosce i propri genitori stia cambiando. Con i test del DNA possono scoprire chi sono le loro famiglie e quella è stata l’ispirazione, ho pensato fosse semplicemente giusto ripagare quel debito e dire ‘Andiamo Davina, vieni e recita nello show’.

La star della tv ha infine dichiarato:

Si tratta di un vero onore. Lo trovo divertente perché mi è stato chiesto e stavo lavorando, ma ho spostato tutti i miei impegni. Guardavo la serie quando ero una ragazzina, quindi Jon Pertwee è stato il mio primo Dottore, sono così vecchia!

Davina ha aggiunto:

Quello che mi è realmente piaciuto dei produttori dello show è che hanno contattato Long Lost Family, il programma che conduco, e volevano realmente mostrarlo nel modo giusto, siamo davvero grati per tutto quello.

Che ne pensate della presenza di Davina McCall nell’episodio natalizio di Doctor Who?

Potete rimanere aggiornati sulla serie britannica grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: RadioTimes



I film e le serie imperdibili