Karen Gillan ha condiviso, per la gioia dei fan, un breve video su TikTok in cui mostra una piccola reunion di Doctor Who.

L’interprete di Amy Pond ha infatti incontrato a un evento Jenna Coleman, che nello show cult britannico ha avuto il ruolo di Clara Oswald, e Steven Moffat, ex showrunner delle avventure del Dottore.

Karen, nel video, invita lo sceneggiatore e produttore a ballare e, insieme all’amica e collega, ricreano i “passi di danza” di Matt Smith, l’undicesimo Signore del Tempo.

Steven ha inoltre condiviso una foto con le due attrici.

Steven Moffat with Karen Gillan and Jenna Coleman at BBC Studios Showcase pic.twitter.com/yKQvSVlF97 — Doctor Who Production News №(𐐈) (@DoctorWhoPN) February 27, 2024

Gillan, in precedenza, aveva lodato la scelta di Ncuti Gatwa e Millie Gibson come nuovi protagonisti della serie sostenendo:

Semplicemente è entusiasmante, ed è nuovo, ed è chiaramente brillante perché l’ho visto recitare in altri progetti. Penso sia un casting davvero ottimo.

Che ne pensate del video della reunion di Karen Gillan con Jenna e l’ex showrunner di Doctor Who? Sperate in un ritorno di Amy Pond nello show?

