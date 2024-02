David Tennant è tornato a parlare di Doctor Who e del destino del quattordicesimo Dottore, escludendone il ritorno dopo gli eventi raccontati negli episodi speciali ideati per i 60 anni della serie.

In un’intervista rilasciata a RadioTimes, la star britannica ha infatti spiegato perché pensa sia improbabile un ritorno della sua versione del Signore del Tempo sugli schermi. David ha ricordato:

Il Dottore è felice. Si trova in un giardino a Chiswick, con Bonnie Langford che gli cucina la pasta al formaggio! La porta non è più aperta rispetto a quanto lo sia mai stata perché, in Doctor Who, se vuoi riportare qualcuno ci sono modi infiniti per farlo. Quella sembra la fine della storia.