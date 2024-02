I corti di Doctor Who che fanno parte della serie destinata alle uscite di The Collection sembra non verranno realizzati per un po’ di tempo a causa dei costi elevati.

L’ultimo dei progetti, che dal 2019 accompagnano gli annunci della distribuzione in Blu-Ray delle stagioni dello show cult, ha visto come protagonista Louise Jameson nei panni di Leela, svelando dove si trovava durante la guerra contro i Dalek a Gallifrey.

Lo sceneggiatore Pete McTighe, intervistato da RadioTimes, ha spiegato:

Siamo a metà del lavoro previsto su uno dei corti che abbiamo girato 18 mesi fa, e ne arriveranno altri. Siamo in un certo punto arrivati al punto in cui… Dove andiamo da lì? Quindi dovremo prenderci una pausa presto. Ma stiamo raggiungendo il punto in cui dovremo concederci una pausa dalla realizzazione di questi trailer, perché richiedono molto lavoro.

The Collection, in passato, ha permesso di rivedere sugli schermi personaggi come Ace (Sophie Aldred), Tegan (Janet Fielding), Mel (Bonnie Langford), e Leela.

I fan, nell’attesa, potranno rivedere i precedenti interpreti del Dottore grazie a Tales of the TARDIS, progetto ideato da Russell T Davies, Phil Ford e proprio McTighe. Sullo schermo si vedono le varie incarnazioni del Signore del Tempo mentre raccontano la propria storia e riflettono sulle avventure vissute.

