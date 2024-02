Alex Kingston ha interpretato nella serie Doctor Who River Song e l’attrice ha ora parlato della possibilità di un ritorno sul set accanto a Ncuti Gatwa, il nuovo interprete del Signore del Tempo.

Il personaggio, nello show, ha un forte legame con il protagonista e il primo incontro tra i due personaggi è, grazie ai viaggi nel tempo, l’ultimo che River ha con il Dottore.

Alex, durante l’evento MegaCon a Orlando, ha dichiarato:

Si è trattato di un viaggio meraviglioso e il percorso potrebbe continuare. Chi lo sa? Posso immaginare che si faccia semplicemente volare il Tardis e si possa andare in tutti queste dimensioni incredibili diverse nel tempo e nello spazio. Si è trattato di un viaggio fantastico e so far volare il Tardis meglio di quanto faccia il Dottore.

Kingston ha inoltre sottolineato che ha apprezzato l’interpretazione di Ncuti Gatwa, che ha descritto come “un giovane tosto scintillante”.

L’ultima apparizione di River Song è avvenuta nella puntata The Husbands of River Song, andata in onda nel 2015, ambientata poco prima della morte del personaggio.

River è stata “salvata” dal Dottore che ha trasportato la sua coscienza in un ambiente di realtà virtuale.

Che ne pensate? Vorreste vedere River Song accanto al Dottore interpretato da Ncuti Gatwa in Doctor Who?

