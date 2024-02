BBC One

Millie Gibson sembra non resterà a lungo nell’universo di Doctor Who, ma l’attrice ha confermato che apparirà nella stagione 15 della serie, la seconda con protagonista Ncuti Gatwa.

L’interprete di Ruby Sunday, secondo le ultime notizie e le immagini scattate sul set, sarà sostituita da Varada Sethu nel ruolo di companion del quindicesimo Dottore.

Millie, intervistata da RadioTimes, ha però confermato che sarà presente in alcune puntate della quindicesima stagione parlando dei costumi del suo personaggio.

La giovane attrice ha raccontato:

Penso che l’episodio ambientato negli anni ’60 stupirà le persone. Personalmente penso sia il mio preferito. Si tratta di una puntata davvero fantastica con dei costumi incredibili. Tutti gli episodi ambientati nel passato sono sempre piuttosto iconici, non credete? Ed è una cosa positiva perché di solito solo i companion ottengono nuovi costumi, ma in quella stagione anche il Dottore cambia il suo outfit. Sono sempre stupita dal team del trucco e dai costumi, sono così fantastici. Amo anche il look di Ruby nella seconda stagione. Sono così fortunata.

Gibson, confermando alcune indiscrezioni, apparirà in alcune puntate della seconda stagione con star Ncuti Gatwa ideata da Russell T. Davies. Bisognerà quindi aspettare per capire in che modo il suo personaggio uscirà di scena.

Che ne pensate? Siete contenti che Millie Gibson apparirà anche nella stagione 15 di Doctor Who?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

