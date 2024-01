Leela, la compagnion del Quarto Dottore, è protagonista di un nuovo corto intitolato La Battaglia Finale, svelato per promuovere l’arrivo in formato homevideo della quindicesima stagione di Doctor Who.

Nel video, intitolato Leela vs the Time War (Leela contro la Guerra Temporale), il personaggio interpretato da Louis Jameson viene mostrato mentre osserva la battaglia in corso a Gallifrey. Il comandante viene poi raggiunto dal soldato chiamato Axton (Dushane Keogh-Grenade), che le consegna un device in grado di compiere il teletrasporto, sottolineando che il Dottore vuole che sopravviva. Il giovane viene ucciso da un Dalek e Leela scambia due parole con il Dalek Supremo (Nicholas Briggs) prima di smaterializzarsi.

Il personaggio di Leela era apparso per l’ultima volta nella storia The Invasion of Time, andata in onda nel 1978 quando era rimasta su Gallifrey, essendosi innamorata del comandante Andred (Chris Tranchell), insieme a K-9 (John Leeson). Il quinto Dottore (Peter Davidson), rivelava poi di aver perso il matrimonio dell’amica.

Leela era poi stata coinvolta nelle avventure audio Gallifrey: Time War e Gallifrey: War Room, che aveva come protagonista anche Romana (Lalla Ward).

Che ne pensate del corto di Doctor Who in cui torna sugli schermi Leela? Lasciate un commento!

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: ScreenRant

I film e le serie imperdibili