Ncuti Gatwa ha compiuto il suo debutto nella serie Doctor Who e, in una recente intervista, ha spiegato come ha affrontato il lavoro sul set e il consiglio ricevuto da Jodie Whittaker.

L’attore è apparso per la prima volta nel ruolo del Dottore nell’episodio The Giggle e ora ritornerà sugli schermi con The Church on Ruby Road, lo speciale di Natale.

Ncuti, intervistato da Empire, ha parlato della sua esperienza sul set, avendo già iniziato il lavoro sulla seconda stagione di cui sarà il protagonista.

Il giovane interprete del Signore del Tempo ha raccontato:

Quando ho iniziato a girare la prima stagione ero un fascio di nervi e ansia. Ero davvero, davvero nervoso e mettevo in discussione tutto quello che facevo. Avrei sempre voluto un ciak in più… La seconda stagione sembra davvero divertente, davvero godibile, davvero come se fosse nel mio corpo. Sono molto meno stressato. La sto apprezzando ora. Questo è davvero il ruolo più divertente al mondo!

Gatwa ha quindi rivelato il consiglio che ha ricevuto da Jodie Whittaker, precedente protagonista delle avventure nello spazio e nel tempo: ‘Accetta la follia’. L’interprete del Quindicesimo Dottore ha inoltre spiegato che Jodie e David Tennant lo hanno contattato dopo l’annuncio ufficiale del suo coinvolgimento nella serie:

Ringrazio Dio per aver ricevuto quella telefonata in quella giornata. Perché è stato un giorno così importante per me e mi hanno semplicemente avvolto nel calore come se fossero una coperta di benvenuto.

