Ncuti Gatwa è l’interprete del Quindicesimo Dottore nella serie Doctor Who e l’attore ha parlato del suo futuro nell’universo creato per il piccolo schermo, rispondendo inoltre alle domande sul numero di stagioni che lo vedranno impegnato sul set.

L’attore ha debuttato nella puntata speciale, ideata per celebrare i 60 anni della serie, intitolata The Giggle e tornerà sugli schermi di BBC a Natale, con la puntata The Church on Ruby Road.

Intervistato da Radio Times, Ncuti ha parlato del suo futuro e ha ammesso di non sapere cosa accadrà dopo la seconda stagione di cui è protagonista:

Non ho idea, non ho alcun piano. So semplicemente che sto amando l’esperienza sul set e mio amore per la serie sta crescendo.

Russell T Davies non ha inoltre in programma, almeno per un po’, di riportare in scena la versione affidata a David Tennant:

Non ci sono realmente dei piani perché è un TARDIS molto affollato. Questi due – Gatwa e Millie Gibson nei ruoli della companion Ruby Sunday – partiranno attraverso l’universo e cattureranno il vostro cuore, quindi è arrivato il momento di guardare loro due.

Che ne pensate? Per quante stagioni sperate che Ncuti Gatwa resti protagonista di Doctor Who?

Potete rimanere aggiornati sulla serie britannica grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: Radio Times

I film e le serie imperdibili