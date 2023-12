BBC One

ideata da Sydney Newman, C. E. Webber, Donald Wilson

Doctor Who

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Nell’episodio speciale di Doctor Who, intitolato The Church on Ruby Road, è stato introdotto il personaggio di Mrs Flood, interpretato da Anita Dobson.

Lo showrunner Russell T Davies, durante un episodio di Unleashed, ha ora accennato al mistero legato al personaggio.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni!

Nella puntata, in una scena presente sui titoli di coda, l’anziana vicina di Ruby Sunday (Millie Gibson) osserva il TARDIS sparire e dice al vicino Abdul (Hemi Yeroham) di non essere così stupito, rivolgendosi poi verso la telecamera chiedendo ‘Non hai mai visto un TARDIS prima?’.

Davies ha aggiunto:

Mrs Flood è un personaggio misterioso. Scoprirete qualcosa in più su di lei. Lei è uno slow burn. Chi è Mrs Flood? Ritornate a sintonizzarvi e scopritelo!

Anita Dobson ha aggiunto:

Oggi la vedete come una vicina amichevole. Quello che accadrà in futuro non lo sa nessuno. Russell sta scrivendo la storia mentre ne parliamo.

Per ora tutte le ipotesi rimangono valide, tra cui anche quelle che sostengono sia la Rani o persino una nuova versione di River Song, senza dimenticare un possibile legame con il Maestro o il Giocattolaio.

Che ne pensate? Cosa pensate nasconda Mrs Flood nella storia di Doctor Who?

Potete rimanere aggiornati sulla serie britannica grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: RadioTimes

I film e le serie imperdibili