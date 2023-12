BBC One

ideata da Sydney Newman, C. E. Webber, Donald Wilson

Doctor Who

Russell T Davies, showrunner della serie, ha ammesso che alcuni dettagli degli speciali ideati per i 60 anni di Doctor Who erano stati anticipati online, ma non ha intenzione di condannare i leak.

Nel suo commento a The Giggle, lo sceneggiatore e produttore ha infatti confermato che era stato informato delle notizie apparse online.

Tra le indiscrezioni pubblicate c’erano dei passaggi della storia di Donna Noble, i dettagli del personaggio di Rose e anche la svolta legata alla rigenerazione del Dottore.

Davies ha commentato:

Sì, sono stati rivelati prima del tempo. Molti fan ne erano a conoscenza, ma quelli erano semplicemente fan. E mia sorella sarebbe comunque rimasta seduta lì a urlare… Perché c’erano molte persone che non sapevano cosa sarebbe accaduto. L’ampia maggioranza.

Russell ha quindi ribadito che la maggioranza degli spettatori sarebbe rimasta all’oscuro di quanto sarebbe accaduto nelle puntate e che, di conseguenza, si sarebbe mantenuto l’effetto sorpresa sperato quando si era ideato il progetto.

Che ne pensate dei commenti di Russell T Davies ai leak sugli speciali di Doctor Who? Lasciate un commento!

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: BBC

I film e le serie imperdibili