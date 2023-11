David Tennant è ritornato nella serie Doctor Who con la parte del quattordicesimo Dottore e lo showrunner Russell T Davies ha anticipato che i fan devono attendersi qualcosa di inaspettato, una scena mai realizzata nei 60 anni della serie.

Durante lo show Unleashed, dedicato al dietro le quinte della serie, lo sceneggiatore e produttore ha spiegato che non si è mai preoccupato della possibile reazione degli spettatori nell’assistere al ritorno dell’attore.

Davies ha dichiarato:

Non mi sono preoccupato nemmeno per un secondo. Era una situazione in stile Jodie Whittaker diventa David Tennant. Una volta che ci pensi, capisci che non ci sono regole, puoi fare assolutamente tutto quello che vuoi. Ci saranno fan che si lamentano ‘Non lo puoi fare’. Ogni volta che qualcuno dice ‘Non puoi farlo’, quella è esattamente la direzione che dovresti prendere.

Russell ha inoltre sottolineato:

Lo trovo divertente perché è un vecchio Dottore, ha interpretato il Dottore in precedenza, ma questo non è mai accaduto, Il Dottore non ha mai riavuto la sua faccia prima, quindi è affascinante. Si tratta di una trama che si sviluppa nel corso delle tre ore il motivo per cui è accaduto e porta verso l’epilogo più straordinario, ovvero una scena che non abbiamo mai realizzato prima in tutti i 60 anni di Doctor Who, quindi è quello che voglio dire. Nuove aree, nuovi territori, nuovi pensieri, nuove battute, nuove idee. Quello è sempre il posto giusto in cui trovarsi.

Per ora bisognerà quindi attendere per scoprire il motivo per cui il Signore del Tempo, rigenerandosi, ha un volto avuto in precedenza.

Che ne pensate? Che scena mai realizzata prima proporrà la serie Doctor Who?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: BBC

I film e le serie imperdibili