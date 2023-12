BBC One

ideata da Sydney Newman, C. E. Webber, Donald Wilson

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

L’episodio speciale di Doctor Who intitolato The Giggle ha mostrato il Dottore interpretato da David Tennant affrontare il Giocattolaio e la storia ha un legame con la puntata Midnight.

Non proseguite con la lettura se non avete visto l’episodio e non volete anticipazioni!

Il Quattordicesimo Dottore viene infatti attaccato con un raggio galvanico, alimentato dalle stesse radiazioni che hanno colpito il pianeta Midnight.

Nel commento presente su BBC iPlayer allo speciale, lo showrunner Russell T Davies ha dichiarato:

Sì, amo un Raggio Galvanico! Perché ti ricordi dove hai affrontato l’ultima volta la radiazione galvanica, che è molto letale per te, Mister David Tennant?

Lo sceneggiatore ha quindi proseguito:

Sul pianeta Midnight. Quello era galvanico.

Phil Collinson ha quindi chiesto ulteriori domande in proposito e Davies ha confermato che erano state emesse delle radiazioni di quel tipo all’esterno mentre si trovavano sul pianeta. Tennant ha quindi chiesto se c’è qualcosa di reale e scientifico nel racconto che Russell ha creato per il Dottore, ma Davies ha ammesso che è totalmente inventato, ipotizzando che qualcosa è caduto sulla Terra portando quel tipo di energia. Collinson ha immaginato che sia stato trasportato all’interno degli stivali di Donna, mentre Davies ha pensato alla nave spaziale che era caduta sul Monte Snowdon.

Nella puntata Midnight il Dottore si ritrova su un pianeta dove è stato stabilito un resort intergalattico insieme ad alcuni turisti. Il gruppo si ritrova poi alle prese con una misteriosa entità che si impossessa di Sky Silvestry (Lesley Sharp) e tormenta il resto dei presenti, portando il Signore del Tempo a sospettare degli esseri umani.

Che ne pensate del riferimento compiuto da Russell T Davies a Midnight nella sua spiegazione degli eventi mostrati nello speciale di Doctor Who intitolato The Giggle?

Potete rimanere aggiornati sulla serie britannica grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

