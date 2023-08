Sylvester McCoy ha rivelato di aver tentato di ottenere il ruolo da protagonista in Doctor Who già ai tempi del sesto dottore.

La star, che ha interpretato la settima incarnazione del Signore del Tempo, tentò di interpretare il Sesto Dottore, ruolo che fu poi affidato a Colin Baker.

In un’intervista esclusiva con RadioTimes, McCoy ha spiegato:

Per anni, la gente mi diceva: ‘Potresti essere Doctor Who’. Penso che parte del motivo fosse che indossavo sempre una sciarpa… Quando Peter Davison se ne stava andando, prima che arrivasse Colin Baker, mi sono messo in contatto con il mio agente e gli ho detto: ‘Peter Davison se ne sta andando, possiamo provare a ottenere il ruolo del Dottore?’ Avevano già scelto Colin, quindi mi sono arreso. E poi, due anni dopo, Colin se n’è andato, quindi mi sono messo di nuovo in contatto con il mio agente e gli ho detto: ‘Fai un altro tentativo’. Quindi il mio agente ha telefonato a John Nathan Turner e ha detto: “Penso che dovresti vedere Sylvester McCoy.’ E John ha detto: ‘Chi?'”

John Nathan Turner è venuto a vedere Il pifferaio magico e in seguito è tornato, ma l’ho scoperto molti anni dopo, e ha detto: ‘Ho trovato il mio nuovo dottore’ …Così ho ottenuto questa parte. Lo ignoravo del tutto perché lavoravo in teatro da anni. Quindi non l’avevo visto, ne avevo un lontano ricordo. Patrick Troughton era il mio dottore ma è stato tanto, tanto tempo fa.