Warner Bros e BBC stanno collaborando per promuovere Barbie anche nel Regno unito, sfruttando il Tardis di Doctor Who.

Questa collaborazione rosa shocking nasce dalla presenza di Ncuti Gatwa in entrambi i prodotti. L’attore sarà infatti il prossimo volto del dottore, ma sarà anche uno dei tantissimi Ken di Barbie, il film di Greta Gerwig in uscita il 20 luglio.

In autunno la serie tornerà sugli schermi con gli speciali realizzati per il sessantesimo anniversario che vedranno protagonista David Tennant e in cui reciteranno anche Catherine Tate nella parte di Donna Noble, storica companion del Dottore, e Neil Patrick Harris nel ruolo di un villain.

Al termine delle puntate, inoltre, si assisterà al debutto di Ncuti Gatwa nell’iconico ruolo e i fan potranno iniziare ad attendere la prossima stagione in cui Millie Gibson sarà la companion Ruby Sunday.

