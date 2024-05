Dove Cameron sarà protagonista di una nuova serie destinata a Prime Video, intitolata Obsession, basata sul romanzo scritto da Catherine Ryan Howard.

Accanto all’attrice, star di Descendants e Live and Maddie, ci sarà Avan Jogia, già tra gli interpreti di Victorious e Zombieland.

Obsession racconterà la storia di Oliver (Jogia) e Ciara (Cameron) che, dopo essersi incontrati per caso in un supermercato, si innamorano velocemente e pericolosamente. Cinquantasei giorni dopo, gli investigatori della sezione omicidi arrivano all’appartamento di Oliver dove trovano un cadavere non identificato e la vittima è stata brutalmente uccisa e lasciata decomporre per impedirne il riconoscimento. L’ha uccisa? Lei ha ucciso lui? La storia segue le indagini e mostra il passato dei due amanti.

Amazon MGM Studios e Atomic Monster produrranno la serie. Lisa Zwerling e Karyn Usher si occuperanno della sceneggiatura e della produzione.

La scrittrice sarà coinvolta come co-produttrice esecutiva.

