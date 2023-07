Ellen Pompeo, durante lo sciopero degli attori, si è unita ai suoi colleghi che protestano contro Netflix dopo la pubblicazione online di un meme su TikTok.

La piattaforma di streaming aveva infatti condiviso un breve video che ritraeva Meredith Grey con uno sguardo austero, mentre la didascalia dichiarava: “Io quando c’è una bomba in una cavità addominale”.

Ellen ha quindi reagito nelle sue stories su Instagram aggiungendo: “Sempre io quando Netflix non paga agli attori i residui”.

La protagonista e star di Grey’s Anatomy ha fatto, ovviamente, riferimento alle negoziazioni riguardanti lo sciopero SAG-AFTRA che hanno portato molti attori a lamentarsi del fatto che la presenza degli show su Netflix non porti a ottenere un guadagno per chi ci lavorato nei progetti disponibili online.

A versare le cifre dovrebbero comunque essere i produttori, nel caso del medical drama ABC Studios, che stringono un accordo per la distribuzione.

